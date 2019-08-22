Bartın'da cinsel istismar iddiasına tutuklama

Bartın'da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Demirciler Mahallesi'nde 8 yaşındaki çocuğa adres sorma bahanesi ile yaklaşan E.O., çocuğa cinsel istismarda bulundu. Durumu öğrenen ailesinin İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı şikayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, E.O.'yu kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüphelinin çeşitli illerde "küçük yaşta çocuk kaçırma, küçük yaşta çocukla cinsel ilişki, çocuk istismarı" suçlarından sabıkasının olduğu öğrenildi.