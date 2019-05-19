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Bartın'da davullu zurnalı kutlama

Bartın’da Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 22.

Bartın'da Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 22. şampiyonluğunu davul ve zurnalar eşliğinde kutladı.


Spor Toto Süper Ligi 33. hafta karşılaşmasında İstanbul Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray ikinci yarı Feghouli ve Onyekuru'nun golleri ile 3 puanı alarak 22. şampiyonluğunu elde etti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın maçı bitiren düdüğünün ardından Bartın sokaklarına dökülen Galatasaray taraftarları davul zurnalar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kutlamalarda şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar şehir turu attı.

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