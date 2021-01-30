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Bartın'da denizin rengi değişti

Bartın’da etkili olan yağmurların ardından Bartın ırmağından Karadeniz’e dökülen çamurlu sularla birlikte deniz yüzeyinin rengi değişti.

Bartın'da etkili olan yağmurların ardından Bartın ırmağından Karadeniz'e dökülen çamurlu sularla birlikte deniz yüzeyinin rengi değişti.


Bartın'ın Boğaz mevkiinde etkili olan sağanak yağmurların ardından deniz yüzeyinin rengi değişti. Bartın ırmağından akan çamurlu suların Karadeniz'e döküldüğü nokta olan Boğaz mevkisindeki çamurlu su İnkumu plajı ve çevresinden de görüldü.


Geniş bir alanı kaplayan ve deniz yüzeyinin rengini değiştiren çamurlu sular drone ile havadan görüntülendi.

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