Bartın'da depremzedelere destek olmak için el ele verildi

Bartın Valiliğinin koordinasyonunda Bartın Belediyesi, Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın Ulus ve Abdipaşa Yardımlaşma Derneğinin katkılarıyla düzenlenen gösteri maçında Bartınspor ile 100 depremzede çocuk yeşil sahada buluştu.

Eski milli futbolcu Ergün Penbe'nin de katılımıyla Bartın Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilen karşılaşma öncesinde üstlerinde ay-yıldızlı Milli Takım forması ile sahaya çıkan depremzede çocuklar oyunlar oynayarak eğlendi.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen illerde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin de alkışlarla selamlandığı organizasyonu depremzede aileler ve çok sayıda vatandaş takip etti.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte üniversitenin akademik ve idari insan kaynağı da yardım etkinliğinde yer alarak depremzede çocuklara moral verdi.

Geliri depremzedelere bağışlanacak olan gösteri maçının ‘yaralarımızı birlikte sarıyoruz' anlayışının bir yansıması olarak değerlendiren Rektör Uzun, “Ülke olarak insanlığın karşılaşabileceği en büyük felaketlerden birini yaşadık. 11 ilimizde yıkıma neden olan depremler hepimizi derinden etkiledi. Türkiye olarak bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza ve tek yürek yaralarımızı saracağımıza yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle şehrimizdeki birlikteliğin oluşmasındaki gayretleri ve daha iyiye ulaşma konusundaki teşvikleri için Bartın Valimiz Dr. Sayın Nurtaç Arslan'a ile gösterdikleri iş birliği için tüm il yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca afet sürecinin ilk anından itibaren olduğu gibi bugün de büyük bir hassasiyet göstererek depremzedelerimizin yanında olan akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.