Bartın'da DSİ yatırımlarının açılışı törenle gerçekleşti

Bartın'da yapımı tamamlanan DSİ yatırımlarının açılışları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı video konferans bağlantısıyla katılım sağladığı törenle gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bartın'da yapımları tamamlanan TOKİ Köprüsü, Ulus Deresi ve Çerçi Deresi Taşkın Koruma tesisi ile birlikte 3 adet taşın koruma tesisinin açılışları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı video konferans bağlantısıyla katılım sağladığı törenle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış töreni gerçekleştirilirken Bartın'da yapımı tamamlanan tesisler için Ulus ilçesinde tören düzenlendi.

Ulus Deresi köprüsündeki törene Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, daire müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından açılışı yapılacak tesislerin bulunduğu illere canlı video konferans ile bağlandı.

Bartın'daki açılışı yapılacak tesis ve yatırımların video görüntülerinin tören alanındaki dev ekrana yansıtılmasının ardından Bartın Valisi Sinan Güner Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Vali Güner konuşmasında, "Bartın ilimizde bugün açılışı yapılacak tesislerin toplam maliyeti 80 milyon liradır. Size minnettarız, emeği geçenlere minnettarız. Bu tesislerin Bartın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında açılışı yapılacak tesislerin halkı taşkınlardan korumuş olacağını ifade ederek, "Ulus çayını görüyoruz. Taşkın koruma çalışmalarımız İnşallah tüm halkımızı taşkınlardan korumuş olur. Kurdele sizde, makaslar sizde. Biz de Ankara'dan hem duadayız, hem de selam ve sevgiyle ya Allah, Bismillah" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Bartın protokolünce açılış kurdelesi kesilerek tesislerin açılışı gerçekleştirildi.