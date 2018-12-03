Bartın'da Dünya Engelliler Günü etkinliği

Bartın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikle düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde ilk olarak engelli ailelerine yönelik yemek düzenlendi. Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlene yemeğe Bartın Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, Belediye Başkanı Cemal Akın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, İl SAağlık Müdürü Dursun Koç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Aldatmaz, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şube Başkanı Ferit Kurulan, Bartın Otizmli ve Engeliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Berna Şengün, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Düzenlenen yemeğin ardından Bülent Ecevit Bulvarından Hükümet Caddesine kadar yürüyüş düzenlendi.