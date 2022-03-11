Bartın'da eğitime kar tatili

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 11 Mart 2022 Cuma günü için idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Güncellenen meteorolojik tahminlere göre; gece boyunca kar yağışı beklentisi?ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olay tehlikesi nedeniyle; İllimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim-öğretim faaliyetlerine 11 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarımızın 11.03.2022 tarihinde (1) gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.