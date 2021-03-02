Bartın'da esnaf normalleşme sevinci yaşıyor

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Bartın'da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başladı.

Normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından birçok esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayarak ilk müşterilerini ağırlarken bazı iş yerlerinde hazırlıkların devam ettiği görüldü.

Hazırlıklarını tamamlayıp iş yerlerini açan ve müşteri kabul etmeye başlayan esnaflar normalleşme süreci kapsamında tedbirlere uyum sağlayarak çalışmaya devam etmek istediklerini belirtti.

Lokanta esnaflarından Burhan Öztürk, “Bu dönemde çok dikkatli olmamız lazım. Devletimizin bizden yüzde 50 olarak istemiş olduğu potansiyeli ben masaları birleştirerek yüzde 25 oranına düşürdüm. Yani riski minimuma indirelim ki tekrardan bu yaptırımlar yapılmasın. Herkes ekmeğine baksın. Bütün mekanlarımız açık olsun. İnsan gibi yaşayalım. Maskemizi, temizliğimizi, mesafemizi, hijyenimizi kesinlikle ihmal etmeyelim. Ve ülkemizden bu korona virüs belasını def edelim inşallah” dedi.

Kıraathane işletmecisi Birol Gündal, “Üç buçuk aydır kapalıydık. Hayırlısıyla açtık bugün. İnşallah temennimiz böyle devam eder” ifadelerini kullandı. Çay bahçesi işleten Fertin Çetin de normalleşme sürecinin hayırlı olmasını dileyerek, “Uzun bir aradan sonra tekrar işyerlerimizi açtık. Normalleşmeye dönüldü. Bu süreç içerisinde yüzde 50 kapasite ile Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlarla çalışmaya başladık. Sosyal mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Masalarda dezenfektanlarımız yine bulunmaktadır. Şimdiden hayırlı olsun yeni normalleşmemiz” dedi.

Lokanta işletmecisi Yasin Sarkun ise, “İnşallah bugün itibariyle normalleşmeye başlıyoruz. İnşallah hayırlısı olur bugün itibarıyla başladık. Hep birlikte el birliği ile halkımızla beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Öncelikle hijyen, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyacağız. Masalarda ikişer kişi oturarak müşterilerimizi yüzde 50 kapasite ile ağırlamaya çalışacağız inşallah” şeklinde konuştu.