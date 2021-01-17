İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bartın'da eşsiz kar manzarası drone ile havadan görüntülendi

Batı Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı, Bartın’da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Bartın'da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Bartın-Kastamonu sahil yolunda oluşan manzara drone ile havadan görüntülendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Batı Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu. Bartın-Kastamonu sahil yolunun çevresi beyaz örtü ile kaplandı. Ekipler kar yağışının etkili olduğu bölgelerde karayolunun açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz sahil yolunun Bartın-Kastamonu bağlantısı arasında yer alan Amasra-Kurucaşile yolunda karın oluşturduğu manzara ise drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.