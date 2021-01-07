Bartın'da FATİH Projesi kapsamındaki tabletler öğrencilere ulaştırıldı

FATİH Projesi Kapsamında Bartın'a gönderilen tabletler öğrencilere ulaştırıldı.

COVID-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitime ekonomik durumlarından dolayı devam edemeyen öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH projesi kapsamında Bartın'a gönderilen 660 tablet bilgisayar seti okul müdürlerine teslimi yapıldı. Okul müdürleri ile yapılan bilgilendirme toplantısının ardından, aile gelir düzeyi, okul çağındaki kardeş sayısı, öğrencinin akademik başarısı ve EBA destek noktalarına erişim durumu kriterleri göz önünde bulundurularak TEFBIS (Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Sistemi) kayıtları ile puanlaması yapılan öğrencilerine teslimi gerçekleştirildi.