İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bartın'da FATİH Projesi kapsamındaki tabletler öğrencilere ulaştırıldı

FATİH Projesi Kapsamında Bartın’a gönderilen tabletler öğrencilere ulaştırıldı.

FATİH Projesi Kapsamında Bartın'a gönderilen tabletler öğrencilere ulaştırıldı.


COVID-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitime ekonomik durumlarından dolayı devam edemeyen öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH projesi kapsamında Bartın'a gönderilen 660 tablet bilgisayar seti okul müdürlerine teslimi yapıldı. Okul müdürleri ile yapılan bilgilendirme toplantısının ardından, aile gelir düzeyi, okul çağındaki kardeş sayısı, öğrencinin akademik başarısı ve EBA destek noktalarına erişim durumu kriterleri göz önünde bulundurularak TEFBIS (Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Sistemi) kayıtları ile puanlaması yapılan öğrencilerine teslimi gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.