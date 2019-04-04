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Bartın'da fen lisesi kontenjanı arttırıldı

Bartın’da Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi’nin 9’uncu sınıf kontenjanının arttırıldı.

Bartın'da Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi'nin 9'uncu sınıf kontenjanının arttırıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 LGS Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzuna göre, Bartın'da Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi'nin 60 olan kontenjanının 90'a yükseltildiği belirtildi. Batı Karadeniz'in en iyi Fen Liseleri arasında gösterilen Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi, donanımlı laboratuvarları, pansiyonlarıyla eğitimdeki kalite çıtasını üst noktalara taşıyor. Göreve geldiğinden beri kentin çeşitli sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üreterek dikkati üzerine çeken Bartın Valisi Sinan Güner'in de fen lisesi kontenjanın artırılması konusunda çeşitli temaslarda bulunduğu öğrenildi.

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