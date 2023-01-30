Bartın'da 'Gençliğe Değer' ara dönem kampı sona erdi

Bartın Ulus ilçesi Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı' Kumluca kızıllar köyünde sona erdi.

Kampın son gününde programa katılan İlçe Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç ve ilçe protokol üyeleri gençlerle bir araya gelerek kamp hakkında gençlerle sohbet etti. Programın sonunda İlçe Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç; programların önemini vurgulayarak gençlere milli ve manevî değerlerine sahip çıkmaları konusunda nasihatlerde bulundu. Daha sonra her bir genci hediyeleriyle sevindirdi. İlçe Müftüsü Mahmut Yegin de kampa katılan gençlere ve destek veren ailelerine teşekkür etti.