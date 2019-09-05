Bartın'da güvenli eğitim toplantısı yapıldı

Bartın'da 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri açısından alınacak tedbirlerin görüşüldüğü "Okullarda Güvenli Eğitim Toplantısı" Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol başkanlığında yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Yarbay Yıldırım Özbaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Yaşar Çetin, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdem Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, daire amirleri, okul müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı. Bilgilendirme toplantısında ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğünden Şube Müdürü İsmail Şahin ve İl Jandarma Komutanlığından Başçavuş Serkan Uysal tarafından sunumlar yapıldı.

Görüş ve öneriler alındı

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun 81 İl Valiliğine gönderdiği okullarda ve çevresinde alınacak tedbirlere ilişkin yazı gereği; öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliğinin kontrol edilmesi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonunun tamamlanması, diğer okullarda ise KGYS'ye entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak okul güvenlik kamera sistemlerinin tamamlanması, çocuklarımızın servislerle güvenli bir şekilde taşınmasına yönelik tedbirlerin alınması ve denetlenmesi, okulların bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışının önlenmesi, okul çevrelerinde bulunan internet cafe vb.yerlerin denetlenmesi, özellikle okul çevrelerinde metruk statüsünde olduğu tespit edilen binalara ilişkin alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesi konuları görüşülerek toplantı görüş ve temennilerin ardından sona erdi.