Bartın'da, hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı

Normalleşme sürecine girilirken korona virüs risk haritasında sarı kategorideki orta riskli iller arasında yer alan ancak yenilenen risk haritasıyla birlikte kırmızı kategoriye geçen Bartın'da bir ay sonra hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleniyor.

Bartın Mart ayının başında açıklanan risk haritasında sarı kategorideki orta riskli iller arasında yer aldı. Yenilenen risk haritasında ise kırmızı kategorideki çok yüksek riskli 58 il arasında yer alan kentte geçtiğimiz hafta sonlarında hareketliliğin yaşandığı cadde ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu. Kısıtlama nedeniyle boş kalan cadde ve meydanlar drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride yer alan illerde cuma akşamı 21:00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi 05:00'a kadar devam edecek.