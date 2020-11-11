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Bartın'da hayvan hırsızlığı: 1 kişi tutuklandı

Bartın’da yaşanan hayvan hırsızlığı olayına ilişkin Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada yakalanan şüpheli H.

Bartın'da yaşanan hayvan hırsızlığı olayına ilişkin Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada yakalanan şüpheli H.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgilere olay Bartın merkeze bağlı Karaköyşeyhler köyü'nde meydana geldi.


Karaköyşeyhler köyü'nde yaşayan H.Ö. baktığı 9 adet büyükbaş hayvanı otlamaları için köydeki otlak alana bıraktı. Akşam saatlerinde hayvanlarından birinin dönmediğini gören H.Ö. ve ailesi kayıp hayvanı aramaya başladı. Tüm arama çalışmalarına rağmen kayıp hayvanın bulunamaması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası hayvanı çaldığı tespit edilen H.Ç. jandarma ekipleri tarafından yakalanırken şüpheli şahsın hayvan hırsızlığından çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.


Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüpheli H.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bartın Cezaevine gönderildi.

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