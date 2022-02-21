Bartın'da heyelanlar meydana geldi

Bartın'ın Abdipaşa beldesi ve Kumluca beldesine bağlantı sağlayan kara yolunun farklı noktalarında heyelanlar meydana geldi. Heyelanların yaşandığı bölgeler dron ile havadan görüntülendi.

Bartın'da yoğun kar yağışlarının ardından etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Abdipaşa beldesi ve Kumluca beldesine bağlantı sağlayan kara yolunun farklı noktalarında heyelanlar meydana geldi.

15 kilometrelik kara yolu güzergahının 8 farklı noktasında meydana gelen heyelanların ardından kara yolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Heyelanlı bölgelerde uyarı levhaları ve işaretlendirme çalışmaları yapılırken heyelanların yaşandığı noktalarda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Akörensökülerköyü Muhtarı Şahin Başol bölgede heyelanlardan dolayı ulaşımın güçlükle gerçekleştiğini ifade ederek, “Akören Söküler köyü muhtarıyım. Bölgemize çok fazla kar yağdı. Kar erirken yağmurlarda yağdı. Yağmur yağarken toprakta suya doydu. Ondan dolayı sürekli heyelan oluyor. Abdipaşa – Kumluca yolunda 7-8 yerde heyelan vardır. Bundan dolayı yollarımızdan geçişi zor sağlıyoruz. Sizde görüyorsunuz burada şu anda geçiş neredeyse zor bu durumda. Durum bundan ibarettir” dedi.