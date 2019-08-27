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Bartın'da Hint keneviri operasyonu: 2 gözaltı

Bartın’da yasa dışı Hint keneviri ekimi yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın'da yasa dışı Hint keneviri ekimi yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Bartın'ın Kızılelma köyünde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığına dair ihbar alan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon neticesinde R.G. ve A.G. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların arazisinde yapılan aramada 28 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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