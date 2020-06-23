Bartın'da, IFAD 2020 yılı yatırım ve koordinasyon kurul toplantısı yapıldı

Bartın'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kırsal dezavantajlı alanlar projesi kapsamında Bartın ili Stratejik Yatırım Planı Toplantısı yapıldı.

Bartın'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kırsal dezavantajlı alanlar projesi kapsamında Bartın ili Stratejik Yatırım Planı Toplantısı yapıldı. Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında gerçekleşen toplantıda Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Kaymakam Adayları, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Arınan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Metin Çetin, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ile IFAD İl Koordinatör ekibi hazır bulundu.

Toplantıda sunum gerçekleştiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Şube Müdürü İFAD İl Koordinatörü Oktay Acıbal Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'nun bir kısım finansmanını sağladığı Kırsal Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamında Bartın'a projedeki diğer eş finansman katkıları ile birlikte 22 milyon 647 bin 800 TL ödenek aktarıldığını belitti.

Toplantıda projenin Bartın için önemine değinen Vali Güner de, doğrudan dezavantajlı alanlara yönelik özel bir proje olması dolayısıyla bu projenin çiftçilik faaliyetlerini destekleyerek kırsal fakirliğin önüne geçeceğini belirtti. Vali Güner, Bartın'ın tarım sektörünün bugüne kadar en yüksek payı aldığı bu projenin, tarımsal altyapı sorunlarının çözümüne ve tarımsal üretimin tüm aşamalarında yer alan paydaşlarla birlikte hedeflerin belirlenmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Projede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, paydaşlar ile koordineli bir şekilde hareket edilerek, ortaya çıkabilecek aksaklıkların önüne geçmek için iş ve işlemlerin her aşamasında titizlikle hareket edilmesinin önemine değinen Vali Güner, projenin yakından takipçisi olacağını da ifade etti.