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Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bartın’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bartın'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Bartın Arıt karayolunun Okçular köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arıt'tan Bartın istikametine seyir halinde olan Ekrem P.yönetimindeki 74 DK 993 plakalı otomobil, karşı şeritten gelerek Okçular köyü Maden mahallesine kontrolsüz şekilde dönüş yapan Nail Ç.yönetimindeki 81 EK 496 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ekrem P.'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki su arkına düşerken Nail Ç.'nin kullandığı otomobil ise yolcu durağına çarparak durabildi.


Kazada 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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