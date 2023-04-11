Bartın'da inşa edilen ahşap sınıflar deprem bölgesine gönderildi

Deprem bölgesindeki eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bartın'da öğretmenler ve öğrenciler tarafından yapılan, toplamda 1 milyon 500 bin liraya mal olan ve masrafları hayırseverler tarafından karşılanan 15 ahşap prefabrik sınıf tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere Bartın Valiliği ve Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda ahşap malzemelerden 15 adet prefabrik sınıf yapımına başlandı. Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin öncülüğünde 100 öğrenci tarafından inşasına başlanan 21 metrekarelik prefabrik sınıflar tamamlandı.

İç teşrifatları da tamamlanan prefabrik sınıflar vinç yardımıyla tırlara yüklenerek Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 2 aydır deprem bölgesi için el birliği içinde çalışmaya başladık. Deprem bölgesinde kurulacak 15 adet prefabrik sınıfın yapımını öğretmenlerimizin önderliğinde öğrencilerimizle birlikte tamamladık. Bizim kendi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu prefabrik sınıfların yapımında emek harcadılar. Bir okulun içerisinde ne olması gerekiyorsa bu prefabrik sınıflarımızın içinde var. Bu sınıflarla yaklaşık 300 öğrencilik bir eğitim kampüsü oluşturulacak. Sınıflarımızda 300 öğrencinin tamamının ihtiyaç duyacağı çanta, ders materyalleri ve kırtasiye malzemeleri yer alıyor. Ayrıca TV, tahta, modern sıralar, ısıtıcılar ve çatılarında güneş panelleri ile hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak her şey düşünüldü” dedi.

15 adet prefabrik sınıfın ve iç teşrifatlarının maliyetinin 1,5 milyon TL tutarında olduğunu da kaydeden Acar, “Bu eğitim kampüsünün yaklaşık 1,5 milyon lira olan maliyeti tamamen hayırseverlerin katkılarıyla karşılandı. İnşa sürecinde müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adeta seferber oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bu kampüsü kuracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Gün içinde yapılan hazırlıkların ardından prefabrik sınıfların yüklendiği tırlar Vali Vekili Uğur Karakaya, Vali Yardımcısı Miraç Akbulut, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, İl Müftü Yardımcısı Hulusi Güner, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törenle uğurlandı.