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Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kişi uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarat çalışmaları sonrası Kumluca beldesine bağlı Kirsinler köyünde yaşayan K.O. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını belirledi. Çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan ekipler narkotik köpekleri ile birlikte K.O'nun ikametinde arama yaptı. Aramada 714 gram kubar esrar, 42 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 99 adet av tüfeği fişeği ele geçidi. Operasyonda gözaltına alınan K.O'nun jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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