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Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 29 kök kenevir bitkisi ile 2 gram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Çakırömerağa köyünde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı duyumu alınması üzerine Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 1 şüpheli göz altına alındı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 29 kök kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar ve 1 paket uyuşturucu madde içmek amacıyla kullanılan sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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