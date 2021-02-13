Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

BARTIN (İHA) – Bartın'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 300 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurucaşile ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. M.Ö. isimli şahsın elinde uyuşturucu bulundurduğu, satışını yaptığı ve elindeki uyuşturucu maddeleri kısa süre içerisinde elden çıkaracağına dair istihbari bilgiler üzerine başlatılan operasyona "Mika" ve "Cesur" isimli dedektör köpekler de katıldı.

Operasyonda satışa hazır kavanozlar ve özel hazırlanmış küçük paketler içinde 300 gram kubar esrarla birlikte M.Ö. suçüstü yakalanırken 2 av tüfeği, av fişekleri, boş kartuş, kartuş doldurma aparat ve tapaları, saçma, 1 av tüfeği namlusu ve uzun namlulu silah dürbünü, 30 adet 9 mm tabanca fişeği, 10 adet yasadışı kapsamda kama ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.