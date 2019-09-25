Bartın'da kablo hırsızı tutuklandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Amasra İlçesi Gömü köyünde faaliyet gösteren özel bir işletmede piyasa değeri 30 bin ila 40 bin TL olan elektrik kabloları çalındı. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından yapılan tahkikatta A.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, çalıntı kablolar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.