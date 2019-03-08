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Bartın'da kaldırımlar yenileniyor

Bartın’da sokak kaldırımları engelli vatandaşlarında kullanımına uygun şekilde yeninden düzenleniyor.

Bartın'da sokak kaldırımları engelli vatandaşlarında kullanımına uygun şekilde yeninden düzenleniyor.


Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler Kırtepe Mahallesi Şener Birsöz Sokak'ta kaldırım yenileme çalışmalarına başladılar. Tek taraflı olan kaldırım engelli vatandaşların kullanımına uygun şekilde yeninden düzenlenecek.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Şener Birsöz Sokak'ta kullanım ömrü dolmuş, çeşitli sebeplerden hasar görerek ulaşıma elverişsiz hale gelmiş kaldırımları yeniden düzenleyerek vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.


Akın açıklamasında “Belediye olarak mahallelerimizde bir taraftan yeni yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan da mevcut yol ve kaldırımlarımızı da bakımdan geçirip taşıt ve yaya ulaşımına elverişli hale getiriyoruz. Bu çerçevede Kırtepe Mahallesi Şener Birsöz Sokak'ta hasar görerek ulaşıma elverişsiz hale gelmiş kaldırımları sökerek engelli vatandaşlarımızın da kullanımına uygun şekilde olacak şekilde düzenlemek üzere çalışma başlattık.” dedi.

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