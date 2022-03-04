İhlas Haber Ajansı

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Bartın'da kar kalınlığı 1 metre

Bartın’da iki gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan bazı köy yolları Özel İdare ekiplerince ulaşıma açılırken, kar kalınlığı ise 1 metre olarak ölçüldü.

Bartın'da iki gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan bazı köy yolları Özel İdare ekiplerince ulaşıma açılırken, kar kalınlığı ise 1 metre olarak ölçüldü.



Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı 1060 rakımlı Elmacık köyünde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar ise İl Özel idare ekiplerinin çalışmaları sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Köy muhtarı Yılmaz Aytar, köylerinin Bartın'ın en yüksek ve en son köyü olduğunu ifade ederek, “1060 rakımlı köyümüze kar çok yağıyor. Sağ olsun ekiplerimiz kapanan yollarda kar küreme çalışmaları yapıyor” dedi.

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