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Bartın'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Bartın’da hafta sonu başlayan kar yağışı haftanın ilk gününde etkisini artırarak devam etti.

Bartın'da hafta sonu başlayan kar yağışı haftanın ilk gününde etkisini artırarak devam etti. Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, sokak lambaları ve bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bartın'da hafta sonu başlayan kar yağışı haftanın ilk gününde etkisini artırarak devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 40 santimetreye ulaştı. Araçların karlı yollarda güçlükle ilerlediği kentte belediye ekiplerince yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması gerçekleştirildi. Yağan karla cadde ve sokakların yanı sıra Bartın Irmağı çevresinde de eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Akşam saatlerinde sokak lambalarının çevrelerinde ve bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştuğu görüldü. Kar yağışıyla birlikte Bartın'ın 100 yıllık tarihe sahip ahşap ev ve konakları da beyaz örtü ile kaplandı. Osmanlı döneminin sivil mimari örneklerini sergileyen ahşap ev ve konaklarda tabloluk görüntüler oluştu.

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