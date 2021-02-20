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Bartın'da kar yağışının ardından dev buz sarkıtları oluştu

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküller köyünde kar yağışının ardından dev buz sarkıtları oluştu.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküller köyünde kar yağışının ardından dev buz sarkıtları oluştu. Çeşmelerin de donduğu köyde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti.


Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışlarının ardından Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküller köyü Düzyer Mahallesi'nde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. Soğuk havayla birlikte çeşmelerin donduğu köyde çatılarda ise dev buz sarkıtları oluştu.


Akörensöküller köyü Düzyer Mahallesi sakinlerinden 57 yaşındaki Hüseyin Şimşek kar yağışıyla birlikte köydeki yaşantının zorlaştığını ifade ederek, "Köy şartları zor. Hayvan bakmakta zor. 40-45 cm kar vardı bu sefer. Erimeseydi 50-60 santimetreyi geçerdi” dedi.


17 yaşındaki Yusuf Kocabaş ise soğuktan çeşmelerin donduğunu belirtip, “Köyümüzde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. Soğuk hava köyümüzde çok etkili oluyor. Soğuktan çeşmelerimiz dondu" dedi.


Vatandaşlar çatılarda oluşan ve boyları 1 metreyi aşan buz sarkıtlarını demir çubuklar ve uzun ağaç dallarıyla kırdı.

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