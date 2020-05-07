Bartın'da karantina süreleri tamamlanan gurbetçiler memleketlerine uğurlandı

Bartın'da 14 günlük karantina süresini tamamlayan Fransa'dan Türkiye'ye gelen 319 kişi memleketlerine gönderildi.

Fransa'dan 23 Nisan tarihinde Türkiye'ye giriş yapıp, Bartın'da Hacı İbrahim Paşa kız öğrenci yurduna alınan 319 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi. 319 kişi yurtlardan otobüslerle alınarak memleketlerine uğurlandı. Yurt binasında geniş güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında koltuklara birer kişi olarak bindirildi.

14 günlük karantina süresini Bartın'da tamamlayan Ayle Kozan, kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, “Allah Tayyip beyden çok sağolsun. O olmasa memleketimizi kimse tanıyamıyordu. Bize burada çok iyi baktılar. Allah herkesten çok çok razı olsun. Allah onu doğuran anaya, babaya rahmet etsin. O olmasa yurt dışında memleketimizin esamesi okunmuyordu. Çok memnun kaldık. Allah'da onlardan memnun olsun" dedi.

Kadir Bozan da yaptığı açıklamada, “Allah razı olsun. Çok güzel baktılar. Bu iyilikten başkası olmaz. Ramazanı çok iyi yaşadık. Bir yediğimizi bir daha yemedik” derken, Ömer Karaca da, “Türkiye'den başka vatandaşını getiren yok. Sadece Türklerin uçağı geliyor. Başka devletlerden de ülkelerine gitmek isteyen oluyor ama hiç kimse halkına sahip çıkmıyor. Türkler ise alıp geliyor. Gavur bir kahveyi bedavaya vermez. Şurada 14 gün bize bakılıyor. Arabalarla getiriliyoruz, arabalarla bırakılıyoruz. Bizim için uçak getiriyor ülkemiz oraya. Böyle bir devlet dünyada başka yok. Bunu yaşayan biliyor” şeklinde konuştu.

Tek tek otobüslere yerleşen gurbetçiler ailelerine kavuşturulmak üzere daha sonra memleketlerine uğurlandı.