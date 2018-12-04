Bartın'da kış lastiği denetimi

Bartın'da 1 Aralık tarihi itibariyle başlayan şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takma mecburiyeti ile igili denetimler aralıksız sürüyor.

Bartın Ulus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik tim komutanlığı ekipleri ve Ulus İlçe Emmiyet Trafik ekiplerince, uygulamanın başlamasıyla birlikte, kış şartlarına uygun olmayan kış lastiği takmamış araçların yolu kapatmasını ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla, özellikle yolcu taşımacılığı yapan firmalar ve okul servis araçları sıkı denetimden geçirildi.

Denetimler sırasında kış lastiğinin önemiyle ilgili sürücülere bilgiler verilerek, konu ile ilgili broşür dağıtımı yapıldı. Benzer uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliği ile düzenli bir trafik akışı için devam edeceği bildirildi.