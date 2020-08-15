Bartın'da "Kozcağız seracılığın merkezi oluyor"

Bartın'ın Kozcağız belde belediyesi tarafından hazırlanan "Kozcağız Seracılığın Merkezi Oluyor" Projesi, 2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından ön değerlendirmesi yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulan Kozcağız Belediyesinin başvuru sahibi olduğu "Kozcağız Seracılığın Merkezi Oluyor" Projesi desteklenmeye hak kazandı.

Bartın Valisi Sinan Güner, projenin kapsamında Kozcağız ve yakın çevresi; Bartın merkez ilçe, Hasankadı, Kumluca beldeleri ve civar köylerinde yaşayan dezavantajlı kesimlere seracılık hususunda mesleki bilgi ve beceri kazandırılacağını belirtti.

Alınan eğitimlerden başarılı olanlara örnek üretim alanında yer tahsis edilmesi ve bu sayede aktif iş gücüne katılımlarının veya kendilerinin kurmalarının sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden Güner, Covid-19 salgını sonrasında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi mevcut sosyal sorunların derinleşmesinin önlenmesinin hedeflendiğini, proje ile Karabük'te Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) finansman desteğinde uygulanacak olan "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi"nin desteklerinden istifade edilmesi, IFAD ile kurulacak olan tedarik ve değer zincirlerine eklenilmesinin beklenildiğini ifade ederek projede emeği geçenlere teşekkür etti.