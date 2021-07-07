Bartın'da Kurban Bayramı tedbirleri görüşüldü

Bartın'da Vali Sinan Güner Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde alınacak tedbirlere ilişkin genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ve Vali Güner'in Başkanlık yaptığı toplantıya; Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Adem Topaca, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yb. Safa Söylem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, trafik tedbirlerinden genel güvenlik ve asayişe, sahil bantlarından çevre kirliliğine kadar birçok konu değerlendirildi.

Vali Güner yaz mevsimi içerisinde ve normalleşme sürecinde geçirilecek Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Bartın genelinde turizm hareketliliğinin artacağına dikkat çekerek, toplantıda değinilen konularda ilgili kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve koordineli bir şekilde çalışmaları konusunda talimat verdi.