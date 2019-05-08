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Bartın'da mezarlıklar temizleniyor

Bartın Belediyesi tarafından şehir mezarlıklarında başlatılan bakım çalışmaları Gölbucağı Mezarlığı’nda yabani otların temizlenmesi şeklinde devam etti.

Bartın Belediyesi tarafından şehir mezarlıklarında başlatılan bakım çalışmaları Gölbucağı Mezarlığı'nda yabani otların temizlenmesi şeklinde devam etti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın şehir mezarlıklarını düzenli olarak bakımdan geçirdiklerini belirterek yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de vatandaşların kabir ziyaretlerinde sıkıntı yaşamaması için yabani ot temizlikleri yaptıklarını söyledi.


Akın açıklamasında, “Belediye olarak şehir mezarlıklarımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Bu kapsamda mezarlıklarda ihtiyaç duyulan noktalara oturma gurupları yerleştirilmesi, mevcut grupların bakımı, yeni mezar yolları ve merdivenler oluşturulması gibi çok sayıda çalışma yaptık. Bunun yanında bahar aylarından itibaren düzenli olarak yabani ot temizliği de yapıyoruz. Ekiplerimiz son olarak Gölbucağı Mezarlığı'nda yabani otların temizlenmesi ile ilgili çalışma gerçekleştirdi” dedi.

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