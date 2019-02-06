Bartın'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliği

Bartın'da İçişleri Bakanlığının ülke genelinde aynı anda başlattığı "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması Bartın protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının ülke genelinde aynı anda başlattığı "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması Bartın'da da gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak 12.00-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe Vali Sinan Güner, Garnizon Komutan V. Dz. P. Alb. Bülent Özgen, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Siyasi Parti Temsilcileri, İl Müdürleri, Mesleki Kuruluş Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, öğrenciler ile basın mensupları katıldı.

Vali Güner, etkinlikte yaptığı konuşmasında Bakanlığın trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçtiğini, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldığını belirtti. Yapılan düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışının yasal bir zemine oturtulduğunu kaydeden Vali Güner, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla bu sene yaya öncelikli trafik konusunda vatandaşları bilinçlendirmeyi ve bu konuda uygulamaları arttıracağız. Bu faaliyette şuanda Türkiye'de aynı anda ve aynı saatte tüm illerde yapılıyor. Sayın İçişleri Bakanımız da Ankara'da Kızılay'da bu etkinlikte bulunuyor. Bu bir bilinçlendirme, farkındalık oluşturma faaliyeti. Tabi bu faaliyetler tüm yıl boyunca devam edecek. Bu anlayış yaya geçişlerinde, okul geçişlerinde hızımızı azaltmak, yaya geçmek için girişimde bulunduğu andan itibaren önceliği yayaya vermek olarak özetlenebilir” dedi.

Sürücülerin bilinçlenmesinin önemine de dikkat çeke Vali Güner, “Maksadımız cezalandırmaktan öte bilinçlendirmek. Aynı zamanda halkımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Yaya öncelikli trafik yılında yayalarında elbette trafik kurallarına uyması lazım. Bu yayaların trafik kurallarına uymayacağı anlamına gelmez. Işıklı kavşaklarda ve polisle düzenlenen kavşaklarda ışığın ve polisin işaretlerine hem sürücü hem de yaya mutlaka uymalı. Diğer alanlarda da yayaların kendileri için trafik kanunlarında ön görülen kurallara uyma şeklindeki yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekiyor. Trafik hem yayaların hem de araçların sistematik olarak hareket ettiği bir bütünlüktür. Bunu unutmayalım” diye konuştu.

Etkinlikte Bartın şehir merkezinde 80 yaya geçidinde 211 yaya personel, 30 motorize ekip ve 2 drone ekibi, Amasra'da 11 yaya geçidinde 30 personel, Ulus'da 15 yaya geçidinde 15 pesronel, Kurucaşile'de 6 yaya geçidinde 12 personel olmak üzere il ve ilçelerde toplam 112 yaya geçidinde 300 personel, jandarma bölgesinde 24 yaya geçidinde 78 jandarma personeli görev aldı.