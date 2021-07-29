Bartın'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu olağanüstü toplandı

Bartın'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

Toplantıya; Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Adem Topaca, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Metin Çetin, ilgili kurumların amir ve teknik personeli katıldı.

Yaz mevsiminde sıcakların artması, anız yakma, orman alanlarında piknik amaçlı ateş yakma nedenleri başta olmak üzere kent genelinde çıkabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak müdahale çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesi gibi konular görüşülerek ele alındı.

Ayrıca toplantıda sabotajlara karşı da duyarlı olunması ve gerekli tedbirlerin alınması hususuda değerlendirildi.

Vali Güner toplantıya ilişkin açıklamasında, “Son birkaç gündür ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle İlimizde de olası yangınlara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmaları gerekmekte. Başta anız yakmak ve orman içinde ateş yakmak konusundaki yasaklar olmak üzere, vatandaşların şüpheli gördükleri durumlar karşısında 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları da önem taşımaktadır.” Dedi.