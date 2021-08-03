Bartın'da ormanlık alanlar 7/24 denetleniyor

Bartın'da orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında ormanlık alanlar Polis, Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 7/24 denetleniyor.

Bartın Valiliğince orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler hayata geçiriliyor. Tedbir kararları kapsamında Polis ve Jandarma timleri ile birlikte Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ormanlık araziler başta olmak üzere turizm alanlarında da denetimlerini sürdürüyor.

Orman yangınlarına karşı ormanlık alanlar ve çevrelerinde devriye faaliyetlerini sürdüren Emniyet ve Jandarma timleri bilgilendirmelerde bulundukları vatandaşlara orman yangınlarına karşı tedbirli ve duyarlı olunması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Zoni ve Karaçayır'a girişler kapatıldı

Küre Dağları Milli Park sınırları içerisinde yer alan Zoni Yaylası ve Karapınar Çayırı'na girişler orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı kapatıldı. Bölgenin fotokapanlarla izlendiği bildirildi.

Küre Dağları Milli Park Müdürlüğünce yapılan duyuruda, “29.07.2021 Tarih ve 2021/2 Karar Nolu orman yangınlarıyla mücadele ek komisyon kararı ile orman yangınları riskini önleyici tedbirler kapsamında Milli Parkımızın korunan alanlarından Zoni Yaylası ve Karapınar Çayırı bölgesine ikinci bir emre kadar geçici olarak araç ve yaya girişleri yasaklanmıştır. Ayrıca giriş ve çıkışlar fotokapan ile izlenmektedir” denildi.

Valilikten şüpheli durumlara karşı uyarı

Bartın Valiliğince ormanlık bölgeler ve çevrelerinde şüpheli durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunmaları istenildi.