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Bartın'da otluk alanda çıkan yangın helikopterle söndürüldü

Bartın’da otluk alanda çıkan yangın helikopterle müdahale edilerek söndürüldü.

Bartın'da otluk alanda çıkan yangın helikopterle müdahale edilerek söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Darıören köyünde ormanlık alanın yakınındaki otluk arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ve Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazöz ve itfaiye aracının müdahale ettiği yangın söndürme çalışmasına, alevlerin ormanlık alana sıçrama ihtimali üzerine Karabük'te konuşlu bulunan yangın söndürme helikopteri de müdahalede bulundu.


Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle birlikte yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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