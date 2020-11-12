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Bartın'da otomobil baraja uçtu: 2 ölü

Bartın’da yol inşaatında çalışan ve dün geceden beri haber alamayan yakınlarının ihbarı sonucu yapılan çalışmalarda işçilerin kullandıkları 67 AZ 743 plakalı kiralık araçla kaza yaptıkları, GPS ile tespit edildi.

Bartın'da yol inşaatında çalışan ve dün geceden beri haber alamayan yakınlarının ihbarı sonucu yapılan çalışmalarda işçilerin kullandıkları 67 AZ 743 plakalı kiralık araçla kaza yaptıkları, GPS ile tespit edildi. 150 Metreden baraja uçtuğu belirlenen otomobilde ilk belirlemelere göre 2 kişinin cesedine ulaşıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bartın - Arıt yol çalışmasında çalıştıkları belirlenen şahıslardan haber alamayan yakınları durumu Jandarma ve polise bilgi verdi. Şahısların kullandıkları otomobilin kiralık olduğunu tespit eden ekipler, firma ile irtibata geçerek aracın GPS'in den konumunu Kirazlı barajı bölgesinde olduğunu belirleyerek, bölgeye Jandarma, 112, AFAT, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığından dalgıçlar gönderildi.


Bartın - Karabük karayolu Derbent Köyü Kirazlı mevki'ine ulaşan ekipler yolun kenarında araç parçalarını bulunca baraj da arama çalışmaları yaparak otomobilin yerini tespit etti. Dalgıçların yardımı sonucu ilk belirlemelerde otomobilde 2 erkek şahsın cansız bedenine ulaşarak çıkarmak için çalışmalara başladı.


Otomobilde 3 kişi olduğunu yönünde bilgilerin verilmesi üzerine dalgıçlar Kirazlı barajında arama çalışmalarını sürdürüyor.

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