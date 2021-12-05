Bartın'da otomobille çarpışan tır devrildi : 1 yaralı

Kaza Bartın- Karabük karayolu 28. kilometresinde meydana geldi. Atalay Yıldız idaresindeki 37 UA 868 plakalı tır, iddiaya göre karşı istikametten hatalı sollama yaparak gelen 78 ABB 501 plakalı otomobille çarpışarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.