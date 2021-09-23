Bartın'da otomobille çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Bartın'da otomobille çarpışan bir yolcu otobüsü kaza sonrası devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 12.30 sıralarında Bartın'ın Akmanlar mevkiinde yaşandı. Ankara'dan Bartın seferini yapan ve Çaycuma ilçesinde son yolcularını indiren Efe Tur firmasına ait 50 DK 316 plakalı yolcu otobüsü Akmanlar rampasında iddialara göre kontrolden çıktı. Yolun kaygan olması nedeniyle karşı şeride geçtiği öne sürülen otobüs, karşı yönden gelen 40 BD 498 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Yolcu otobüsü çarpışmanın etkisiyle olay yerinde devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobosü kullanan yedek şoför olduğu öğrenilen Halit Uğur kazada feci şekilde hayatını kaybetti. Otobüsün diğer şoförü Nuri Ercan ise kazada ağır yaralandı. Kazaya karışan otomobildeki iki kişi ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.