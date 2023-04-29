İhlas Haber Ajansı

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Bartın'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Bartın’da etkili olan sağanak sonrası kent içinden geçen ırmak seviyesi yükseldi.

Bartın'da etkili olan sağanak sonrası kent içinden geçen ırmak seviyesi yükseldi. Çağlayan mevkiinde aydınlatma direkleri su altında kalırken, araç yolu da kapandı.


Bartın'da etkili sağanak yağış sonrası kent içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseldi. Çağlayan mesire alanında yürüyüş yolları, ağaçlar ve aydınlatma direkleri su altında kaldı.


Arıt Çayı'nın Akçalı, Kabagöz, Tabanözü, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerinden geçen bölümlerinde de su seviyesinin yükseldiği görüldü.


Jandarma ve polis ekiplerince tehlikeli noktalar şerit çekilerek araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.

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