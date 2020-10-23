Bartın'da sanayi alanlarının altyapısı BAKKA desteği ile iyileştiriliyor

2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Bartın İl Özel İdaresi'nin başvuru sahibi olduğu “Ulaşım Kolaylaşıyor Sanayi Can Buluyor” adlı proje için Bartın Valisi Sinan Güner ve BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz arasında destek sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında kurulacak olan asfalt plenti tesisi ile Bartın Küçük Sanayi Sitesi, Atılım Sanayi Sitesi, Bartın Organize Sanayi Sitesi ve genişleme alanı alt yapılarının uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca proje süresince 15 bin ton atığın geri dönüştürülmesi planlanıyor. Toplam 4 milyon 423 bin 199,99 TL bütçeli proje için BAKKA 1 milyon 543 bin 696,79 TL hibe desteği verecek.