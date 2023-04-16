Bartın'da şap hastalığının aşılamasında sona gelindi

Bartın'ta Sat-2 serotipli şap hastalığı tespitinin ardından hayvanlara aşılamada sona gelindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Serotipi sat-2 şap hastalığında hayvanlara aşılamada sona gelindi. Türkiye'de daha önce görülen şap hastalıklarından farklı olarak, ilk kez sat-2 tipi şap virüsüne rastlandı. 9 Mart 2023 itibari ile karantina uygulaması başladı. İthalat ve ihracat izni alınan hayvanlar ile yetiştiriciler tarafından kesim izni alınan hayvanların nakli söz konusu olabilecek. Şap hastalığı nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde Bartın'da iki hayvan pazarı kapandı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek ikinci bir emre kadar hayvan satışı ve hareketi yasaklandı.

Belirlenen bu yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddesi uyarınca 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Şap hastalığı serotipi sat-2 olup Bartın İl merkezinde sat-2 serotipli şap hastalığı tespiti yapılmıştı. Tespit sonucunda il ilçelerdeki tarım ve orman müdürlüğü personelleri temizlik dezenfeksiyon ve aşılama çalışmalarına başladı. Yetiştiricilerin şap hastalığı hakkında bilgili ve duyarlı olması aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sebebi ile hastalık kontrol altına alındı ve hastalığın yayılmasının önüne geçildi.

Bartın'da paniğe sebep olacak bir durum olmadığı ifade edilirken bir taraftan da kontrollü bir şekilde devam ediliyor. İl geneli ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki kez şap aşılaması programı uygulanıyor. Ayrıca dişi buzağılara (Yaş Aralığı 3-6 ay arası) brucella aşısı uygulanırken buzağılara 6 ay yaşa kadar tanımlama iş ve işlemleri yapılıyor.

Ulus İlçeside 40 köyde aşılama çalışmaları tamamlanırken bu köylerdeki yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvanın aşılaması yapıldı. Ulus Ağaköyü merkez mahallesindeki ahırlarda çalışmalara hız veren kurum çalışanları aşılamaları tamamladı.