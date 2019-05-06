Bartın'da Şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası

Bartın'da 1 Mayıs 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç ile Eylül 2016'da Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristlerin saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cem Kanbur'un ailelerine düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Bartın Valiliğinde düzenlenen törene Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan törenle konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, “Vatanın ve milletin bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyor, onlarla daime iftihar ediyoruz. Hususen son günlerde yaşanan gerek ülkemiz içerisinde, ülke sınırları dışında yaşanan terör olayları sonucunda şehit olan bütün güvenlik kuvvetleri mensuplarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını tekrar rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

Vali Güner'in konuşmasının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç'un babası Sefer ve annesi Nazife Oruç ile Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç'un babası Hayri ile annesi Suzan Kanbur'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratları takdim edildi.