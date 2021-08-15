İhlas Haber Ajansı

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Bartın'da selden hasar gören 4 yapının yıkımına başlandı

Bartın’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen selin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Bartın'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen selin yaraları sarılmaya devam ediyor. Selden ağır hasar gören 4 yapı ekipler tarafından yıkım çalışmalarına başlandı.


Bartın'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen selin yaraları sarılmaya devam ediyor. Selden büyük hasar gören ikisi ev ikisi müştemilat olmak üzere dört yapı selden hasar gördüğü için yıkım çalışmalarına ekipler tarafından başlandı. Zafer köyünde yıkılan köprü yerine geçici köprü yapıldı. Ulaşım köprü üzerinden kontrollü şekilde sağlanıyor. Kutu menfezlerin yerleştirildiği dere de ekipler tarafından temizlendi.


Ekipler seferber oldu


Bartın'da etkili olan selde ekipler temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Selin izlerinin silmek için jandarma, emniyet, belediye, Kızılay, Bartın Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, su basan iş yerleri ve evlerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

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