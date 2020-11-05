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Bartın'da silah operasyonu

Bartın’da jandarmanın KEP, KAFES ve JABS gibi teknik programlarla gerçekleştirdiği takipler sonucunda yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet 20 cm uzunluğunda kama, 295 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

Bartın'da jandarmanın KEP, KAFES ve JABS gibi teknik programlarla gerçekleştirdiği takipler sonucunda yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet 20 cm uzunluğunda kama, 295 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.


Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet eden şahısların faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla jandarma ekiplerince şüpheli şahıslar teknik takibe alındı.


Jandarma ekiplerinin istihbarı çalışmaların yanı sıra KEP, KAFES ve JABS gibi teknik programlarla sürdürdüğü takiplerin sonucunda Bayıryüzü köyünde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Bomba tespit köpeği Mika'nın da katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet 20 cm uzunluğunda kama, 295 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.


Şüpheli M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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