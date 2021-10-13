Bartın'da sonbahar manzaraları havadan görüntülendi

Bartın Karabük kara yolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri arasında yer alan, yol kenarındaki ağaç dalları ve yapraklarının adeta doğal tünel oluşturduğu yol güzergahı, sonbaharla birlikte eşsiz manzaralara büründü. Doğal tünelin bir yanında dere yatağı diğer yanında ise orman yer alırken doğal tünelin çevresinde sonbaharla beraber sarı, kırmızı ve kahverengi tonları ağırlık kazandı.

Bartın Karabük kara yolunun ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde de renk cümbüşleri yaşandı.