İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bartın'da tefeci operasyonu: 1 tutuklu

Bartın’da tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve resmi evrakta sahtecilik suçları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.

Bartın'da tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve resmi evrakta sahtecilik suçları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube ekiplerince tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve resmi evrakta sahtecilik suçları iddiasıyla M.Ç, H.Y, A.F. S.K ve B.Y isimli 5 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine sevk edilen şüpheli şahıslardan H.Y. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ç, A.F. S.K ve B.Y isimli şahıslar ise serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.