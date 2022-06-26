İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı

Bartın’da sağanak yağmurun ardından Kozcağız Çayı’nın taşması sonucu Budakdüzü mevkiinde yer alan tekstil fabrikası sular altında kaldı.

Bartın'da sağanak yağmurun ardından Kozcağız Çayı'nın taşması sonucu Budakdüzü mevkiinde yer alan tekstil fabrikası sular altında kaldı.



Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Kozcağız Çayı ve yan kollarında taşkınlar yaşandı. Budakdüzü mevkiinde yer alan tekstil fabrikası da taşkınlar nedeniyle sular altında kaldı. Fabrika çevresindeki su yüksekliği 1 metrenin üstüne çıkarken fabrikanın kompresör dairesi, hidfor sistemleri ile kazan dairesi taşkın nedeniyle zarar gördü. Fabrika yetkilisi Ergin Gök yaptığı açıklamada suyun fabrika içine girmesi durumunda zararın milyonlarca TL'yi bulacağını ifade etti. Gök, “Biran önce tedbir alınması için Kozcağız Deresi'nin akışının hızlı bir şekilde sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.