Bartın'da TOKİ kurası heyecanı

Bartın'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Dallıca bölgesinde inşa edilecek olan 423 konut projesinde hak sahipleri, çekilen kura ile belli oldu.

2+1 alt gelir grubu için 300 hak sahibi, 3+1 orta gelir grubu için ise 123 adet hak sahibi noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Vatandaşlar kura çekimi için Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu'na akın etti. Salonun tıklım tıklım dolduğu kura çekiminde çok sayıda vatandaşta dışarıda bekledi.

Toplam 5 bin 948 kişinin başvurduğu projenin kura törenine katılan vatandaşlar, kendilerine çıkacak daireleri meraklı gözlerle bekledi. İlk önce şehit ailelerine ardından engelliler ve emekliler için kura çekildi. Son bölümde ise diğer vatandaşlara kura çekildi. TOKİ Dallıca projesindeki 2+1 nitelikteki 300 daire için 14 şehit ailesi, 296 engelli, 2 bin 42 emekli ve bin 549 normal olmak üzere 3 bin 901 geçerli başvuru yapıldı. İlk çekilişler 2+1 nitelikteki konutlar için yapılırken bu konutlara başvuruda bulunan 14 şehit ailesi doğrudan hak sahibi oldu. Yine 2+1 konutlar için 296 adet engelli başvurusu arasında 15 isim belirlendi. Ardından da 75 emekli ve 196 alt gelir grubu kategorilerinde hak sahipleri belirlendi. Hak sahiplerinin belirlenmesi için kuraları AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali Özdemir, Emekliler Derneği Bartın Şube Başkanı Ali Kalaycı tarafından çekildi. Kura da isimleri çıkan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.